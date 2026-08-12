В Петербурге ликвидирован узел связи, используемый террористами Узел связи для совершения дистанционных кибератак ликвидирован в Петербурге

Москва12 авг Вести.Сотрудниками полиции при содействии ФСБ ликвидирован технический узел связи, который давал возможность удаленно совершать в сутки тысячи звонков, а также передавать ложные сообщения об актах терроризма. Информацией поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Технический узел связи был оборудован в коммунальной квартире.

Мужчина, подозреваемый в создании технической базы для совершения дистанционных кибератак на объекты социальной инфраструктуры, задержан сотрудниками полиции при содействии коллег из ФСБ России говорится в сообщении

По предварительным данным, задержанный действовал по заданию анонимных кураторов, находящихся за пределами РФ. По их указанию он создал технический хаб в квартире в Петроградском районе. Специальные GSM-шлюзы позволяли удаленно совершать звонки, рассылать сообщения с угрозами в социальные объекты - школы, больницы, транспортные предприятия. Ежедневно исполнитель получал в криптовалюте около 8 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, техника изъята. Удалось установить связь изъятого оборудования с рядом уголовных дел, возбужденных в апреле и июле этого года в Республике Мордовия и Магаданской области, о заведомо ложных сообщениях об актах терроризма.

Подозреваемый находится под стражу. Следственные мероприятия продолжаются.