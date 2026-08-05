Москва5 авг Вести.В Санкт-Петербурге сотрудники полиции и ФСБ задержали 18-летнего москвича, который обеспечивал техническую поддержку международной сети телефонных мошенников. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по городу и области.

Оперативниками УБК ГУ МВД России совместно с УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан 18-летний москвич, приехавший в Санкт-Петербург для работы "техническим специалистом" на международную сеть телефонных мошенников говорится в публикации

По данным следствия, молодой человек приехал в Петербург, чтобы настраивать и обслуживать GSM-шлюзы – оборудование, позволяющее аферистам из-за рубежа звонить россиянам, подменяя номера и оставаясь незаметными для систем безопасности.

Чтобы не попасться, фигурант снимал квартиры в оживленных домах с магазинами и барами на первых этажах – шум помогал скрывать работу техники. Каждые пять дней он переезжал на новую точку, а оборудование выдавал за усилители звука. За это он получал порядка 55 тысяч рублей в неделю в криптовалюте.

При обысках у него изъяли шлюзы, роутеры, ноутбуки, камеры и телефоны с перепиской.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции).. Фигурант заключен под стражу.

В настоящее время правоохранители устанавливают его соучастников и другие эпизоды преступлений.