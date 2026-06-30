Москва30 июнВести.В Московской области оперативники ликвидировали узел связи телефонных мошенников, расположенный в городе Домодедове. Подробности ГУ МВД по региону сообщило в MAX.
Задержан 19-летний местный житель, создававший каналы связи для телефонных мошенников. По предварительной информации, в апреле 2026 года злоумышленник нашел подработку в одном из мессенджеров.
По указанию кураторов он должен был устанавливать и подключать устройства, преобразующие интернет-трафик в мобильную связьрассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова
Преступники звонили и рассылали СМС-сообщения с номеров российских операторов. Оборудование было расположено в арендованных квартирах в различных городах Подмосковья.
В квартире подозреваемого изъяты сим-карты, банковские карты, 4 многоканальных сим-бокса. Еще в нескольких квартирах Ногинска и Балашихи находилось 8 GSM-шлюзов.
Установлено, что часть мобильных номеров использовалась мошенниками, которые похитили более 2,5 млн рублей у жителя г. Санкт-Петербургуточнила Петрова
Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу. Расследование продолжается.