В Домодедове ликвидирован узел связи телефонных мошенников Подпольный узел связи телефонных мошенников ликвидировали в Домодедове

Москва30 июн Вести.В Московской области оперативники ликвидировали узел связи телефонных мошенников, расположенный в городе Домодедове. Подробности ГУ МВД по региону сообщило в MAX.

Задержан 19-летний местный житель, создававший каналы связи для телефонных мошенников. По предварительной информации, в апреле 2026 года злоумышленник нашел подработку в одном из мессенджеров.

По указанию кураторов он должен был устанавливать и подключать устройства, преобразующие интернет-трафик в мобильную связь рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова

Преступники звонили и рассылали СМС-сообщения с номеров российских операторов. Оборудование было расположено в арендованных квартирах в различных городах Подмосковья.

В квартире подозреваемого изъяты сим-карты, банковские карты, 4 многоканальных сим-бокса. Еще в нескольких квартирах Ногинска и Балашихи находилось 8 GSM-шлюзов.

Установлено, что часть мобильных номеров использовалась мошенниками, которые похитили более 2,5 млн рублей у жителя г. Санкт-Петербург уточнила Петрова

Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу. Расследование продолжается.