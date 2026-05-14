В Петербурге накрыли рекордный по масштабам центр телефонных мошенников

Помощник украинских мошенников из Петербурга создал 2 тысячи аккаунтов

Москва14 мая Вести.В Петербурге силовики накрыли рекордный по масштабам цифровой центр телефонных мошенников, пишет издание 78.ru.

Техподдержка базирующихся на Украине аферистов располагалась в квартире на Красносельском шоссе, куда утром по наводке пришли оперативники, отмечает издание.

В результате в ходе обысков был задержан управлявший 21 sim-боксом администратор центра. Кроме того, обнаружено больше 6 тысяч sim-карт от всевозможных мобильных операторов.

Правоохранители также выяснили, что с апреля администратор создавал на свое ИП аккаунты в мессенджере MAX и соцсети "ВКонтакте" и продавал к ним доступ.

За месяц было оформлено 1,5 тыс. аккаунтов в Мах и 500 во "ВКонтакте", которые мошенники собирались использовать для обмана граждан и хищения их средств говорится в сообщении

Сейчас специалисты работают над блокировкой всех созданных мошеннических аккаунтов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, ему грозит до 8 лет лишения свободы, отмечает издание.