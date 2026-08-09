Москва9 авг Вести.Основатель Telegram Павел Дуров (внесен в перечень террористов Росфинмониторинга) мог согласиться на передачу данных пользователей мессенджера западным властям в обмен на освобождение во Франции. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал IT-специалист и преподаватель из Испании Энрике Ариас Хиль, переехавший в Россию.

По его словам, освобождение Дурова после задержания во Франции может свидетельствовать о его сотрудничестве с французскими и другими западными спецслужбами.

Я думаю, что он продался Западу. С тех пор как его задержали во Франции и быстро освободили… А это классика любой разведслужбы: когда кого-то быстро освобождают, это делается в обмен на услуги. И именно эти услуги он и оказывает службам НАТО, и конкретно Франции, которая его и задержала сказал Хиль

Он также заявил, что Дуров не выполняет требования российских властей по пресечению деятельности каналов, чатов и ботов, которые, по данным российских силовых структур, используются украинскими спецслужбами и террористическими и экстремистскими организациями.

По информации Минцифры РФ, с 2022 года в России было зарегистрировано 150 тысяч преступлений, совершенных с использованием Telegram. Роскомнадзор, в свою очередь, направил команде мессенджера более 150 тысяч обращений с требованиями удалить противоправный контент.

Ранее российские правоохранительные органы сообщали о расследовании уголовного дела в отношении Дурова. В рамках дела ему вменяется содействие террористической деятельности, также начата процедура его объявления в международный розыск.