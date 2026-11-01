В Китае усилят контроль за имуществом чиновников и бизнесом их родственников

В КНР усилят проверки семейного имущества и расходов руководящих кадров В Китае усилят контроль за имуществом чиновников и бизнесом их родственников

Москва1 ноя Вести.Центральный комитет Коммунистической партии Китая принял решение усилить контроль за имуществом, бизнесом и расходами чиновников и их родственников. Соответствующее постановление опубликовало агентство Синьхуа.

Совершенствовать систему представления руководящими кадрами сведений личного характера, проверять случаи, когда семейное имущество и расходы явно превышают обычные доходы. Усилить постоянный контроль за предпринимательской деятельностью супругов, детей руководящих кадров и супругов их детей говорится в документе

Речь идет об усиленных проверках кадров, начиная с высшего руководящего звена. Строгие требования должны при этом действовать на протяжении всей карьеры чиновника.

Отдельно партия поставила задачу тщательнее следить за кадрами после их выхода на пенсию, а также пресекать увольнения для ухода от ответственности за совершенные нарушения.

В документе также содержится требование усилить воспитание верности партии, расширить изучение истории КПК, КНР, реформ и открытости, а также развития социализма.

Ранее CNN рассказал об опасностях брака с иностранцами для чиновников Китая. Так, брак с гражданином другой страны может стоить чиновникам КНР карьеры. Одна из собеседниц телеканала, китайская госслужащая, рассказала, что столкнулась с угрозой увольнения после того, как познакомилась с иностранцем в аэропорту и начала общение с ним.