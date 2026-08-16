CNN рассказал об опасностях брака с иностранцами для чиновников Китая CNN: брак с иностранцами может стоить чиновникам КНР карьеры

Москва16 авг Вести.Брак с иностранцами может стоить чиновникам Китая карьеры, утверждает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Одна из собеседниц телеканала, китайская госслужащая, рассказала, что столкнулась с угрозой увольнения после того, как познакомилась с иностранцем в аэропорту и начала общение с ним.

Как и миллионы других китайских государственных служащих, эта женщина... связана давним правилом, запрещающим госслужащим, а также людям, обладающим "значительными секретами", вступать в брак с иностранцами. И дело не только в браке… Это часть усилий… по снижению рисков для национальной безопасности и искоренению коррупции говорится в публикации

Журналисты CNN заявили, что система контроля чиновников в Китае отличается "масштабом контроля" за госслужащими, включая сотрудников государственных больниц, школ, университетов, госпредприятий.

Некоторые из этих правил стали следствием расширяющейся кампании Пекина по обеспечению национальной безопасности. По мере усиления стратегического соперничества Китая с США и их союзниками Пекин расширил борьбу со шпионажем, проявляя все большую подозрительность к связям с иностранцами из-за опасений утечки государственных секретов отмечают журналисты

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Белый дом призвал компанию Apple отказаться от закупки чипов памяти из Китая, которую та начала из-за дефицита микросхем.