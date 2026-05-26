Москва26 мая Вести.Американскому журналисту Томасу Паукену предъявили в США уголовное обвинение в работе агентом китайского правительства, пишет газета Politico.

Отмечается, что журналист и политический комментатор провел в Китае больше десяти лет.

Согласно данным ФБР, конфиденциальные отчеты Паукена поступали председателю КНР Си Цзиньпину, а в феврале журналист предложил другому человеку составлять отчеты для китайских властей еженедельно за 10 тысяч долларов.

За работу на иностранное правительство без должной регистрации Паукену грозит до 10 лет лишения свободы. Адвокат журналиста подчеркнул, что Паукен обвиняется не в шпионаже или передаче секретных данных, а работе на китайские власти без регистрации.

В ноябре 2024 года в Германии был арестован американец, подозреваемый в шпионаже в пользу Китая.