Москва5 окт Вести.Китайская Народная Республика ужесточает правила вывоза за рубеж автомобилей с 2027 года, пишет "Коммерсант".

В публикации говорится, что с 2026 года вывезти из Китая автомобиль любого бренда без разрешения производителя возможно, только если он простоял на учете в КНР более 180 дней.

С 2027 года для экспорта производителям потребуется подтвердить наличие сети зарубежных сервисных центров. И… власти для этого даже могут потребовать документы, информацию о персонале и фотографии оборудования говорится в публикации

Собеседники издания отметили, что изменения могут спровоцировать увеличение цен из-за влияния расходов на хранение машин. При этом цены могут вырасти даже раньше 2027 года, если на автомобили из КНР возникнет ажиотажный спрос.

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