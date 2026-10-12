В Китае запретят кресла с "нулевой гравитацией" и гигантские дисплеи в авто

Китайские власти готовят запрет использования ряда функций в машинах В Китае запретят кресла с "нулевой гравитацией" и гигантские дисплеи в авто

Москва12 окт Вести.Власти Китая намерены ввести ограничения на применение ряда цифровых технологий в новых автомобилях. Министерство промышленности и информатизации КНР уже подготовило список критериев для регулирования использования инновационных решений в автомобильной отрасли, сообщает портал CarNewsChina.com.

В первую очередь новые регуляции затронут сиденья с режимом "нулевой гравитации" (zero-G), поворотные и раскладывающиеся кресла. Власти хотят запретить возможность их трансформации во время движения, а также усилить требования к испытаниям на безопасность при столкновении и защите от защемления.

Изменения также коснутся и крупных тачскринов, пассажирских экранов и проекционных дисплеев (HUD). Согласно новым нормам, автопроизводителей обяжут оценить, насколько эти системы отвлекают водителя, и подтвердить их надежность в экстремальных условиях. Проект также предусматривает запрет на складные и гибкие экраны – это может затронуть продукцию технологичных брендов вроде Xiaomi и HIMA.

Еще один блок касается "умной" светотехники. Предлагается ограничить контент, который водители выводят через матричные фары и фонари, а также внедрить модерацию таких сообщений. Это нужно, чтобы исключить несогласованные надписи на дорогах. По проекту сейчас проводятся консультации с автопроизводителями.

Ранее стало известно, что Китай ужесточит правила вывоза за рубеж автомобилей с 2027 года.