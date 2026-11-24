Евросоюз ограничит ввоз гибридных машин из Китая, Японии и США Евросоюз с 1 декабря вводит квоты на импорт гибридных автомобилей

Москва24 ноя Вести.Европейский союз с 1 декабря вводит временный механизм квотирования импорта автомобилей с гибридной силовой установкой. Об этом сообщается в заявлении Европейской комиссии (ЕК).

В ведомстве пояснили, что принимаемые меры направлены на защиту европейской автомобильной промышленности от резкого роста объемов ввоза подобной техники из-за рубежа.

Для большинства стран совокупный размер квот рассчитывается как объем поставок за 2025 год с увеличением на 15%. При этом для основных государств-экспортеров, на долю которых приходится свыше 2% европейского авторынка, установлены фиксированные нормы. Так, трехмесячные лимиты для автомобилей из Китая составят 88 тысяч единиц, из Японии — 78,6 тысяч, а из США — 8,5 тысяч машин.

Указанный режим будет действовать до 18 июня 2027 года. К этому времени Еврокомиссия рассчитывает подготовить и утвердить постоянный порядок квотирования.

Ранее Евросоюз призвал власти Китая добровольно ограничить поставки гибридных автомобилей на европейский рынок до 15%, чтобы избежать торговой войны.