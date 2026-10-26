Евросоюз намерен ввести новые ограничения на импорт товаров из Китая Bloomberg: ЕС планирует ограничить импорт из Китая оборудования и химпродукции

Москва26 окт Вести.Власти Евросоюза намерены уже в первом квартале 2027 года принять новые ограничительные меры в отношении импорта товаров из Китая. Это связано с растущим торговым дефицитом, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно данным агентства, возможные рестрикции затронут химическую промышленность, производство мебели и машиностроение. Реализовывать ограничительные меры планируют либо путем установления конкретных квот на импорт, либо через дополнительные таможенные пошлины при превышении лимита поставок.

Как отметили собеседники Bloomberg, Еврокомиссия пытается повторить недавний опыт ограничения поставок китайских гибридных автомобилей. В начале октября 2026 года стороны заключили соглашение, установившее лимит на импорт в размере 350 тысяч машин в год.

По данным главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, торговый дефицит ЕС в отношениях с Китаем достиг 360 млрд евро в год. Это почти 1 млрд евро в сутки.