Москва10 сен Вести.Экономикам западных стран грозит "китайский шок" из-за роста торгового профицита КНР, заявил журналист Financial Times (FT) Райан Авент.

Автор статьи напомнил, что первый "китайский шок" произошел в конце 1990-х годов и усилился, когда Китай вступил во Всемирную торговую организацию в 2001 году.

Китайский экспорт в США резко вырос, тогда как американский импорт промышленных товаров в Китай увеличивался значительно медленнее. В результате целые сегменты американской промышленности были фактически опустошены, что нанесло тяжелый удар по целым регионам страны. Последствия этого до сих пор влияют на американскую политику пишет Авент

Затем, с 2007 по 2019 годы, доля экспорта в китайской экономике сократилась, из-за чего недовольство Запада в сторону Китая начали вызывать "отдельные раздражающие факторы и вопросы национальной безопасности".

Теперь "китайский шок" возвращается! Торговый профицит Китая снова стремительно растет, угрожая богатым экономикам и усиливая требования к изменению китайской экономической политики говорится в публикации

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что торговый дефицит Евросоюза с КНР приблизился к 1 млрд евро в день. Она признала, что ЕС потерял экономическое благополучие из-за решения отказаться от дешевых энергоресурсов из РФ.