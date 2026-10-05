Британия собирается ввести пошлины на электромобили из Китая

Британия намерена ввести пошлины на китайские электромобили Британия собирается ввести пошлины на электромобили из Китая

Москва5 окт Вести.Британия намерена ввести импортные пошлины на китайские электромобили, пишет издание The Times.

Газета The Financial Times (FT) сообщила ранее, что Евросоюз (ЕС) призвал Британию повысить пошлины на китайские автомобили под угрозой применения в отношении Британии торговых ограничений​​​.

Британия готовится последовать примеру ЕС и ввести импортные пошлины на китайские электромобили отмечает The Times

Власти Британии изучают возможность введения пошлин на фоне опасений, что китайские автомобили продают в стране по искусственно заниженным ценам.

Между тем газета The New York Times (NYT) сообщила, что Европа приближается к торговой войне с Китаем и опасается за свою промышленность из-за наплыва дешевых китайских товаров.

При этом Минторг Китая заявил, что Пекин примет решительные ответные меры, если ЕС начнет вводить ограничения в отношении китайских компаний и товаров.