Москва12 сен Вести.Автопроизводители Китайской Народной Республики сделали ставку на производство роботов-гуманоидов, чтобы обезопасить себя на случай падения рынка автомобилей, пишет "Российская газета" (РГ).

Причиной этого решения журналисты назвали перегрев внутреннего рынка КНР, а также перспективу массового внедрения беспилотных такси, которые снизят спрос на личные автомобили.

В этих условиях концерны ищут новые возможности развиваться, а опыт производства электромобилей продемонстрировал "синергический потенциал" с робототехникой.

Технологическое пересечение двух секторов велико: электромоторы, системы управления, датчики и микросхемы легко переносятся из одного сектора в другой. У автокомпаний преимущество: они умеют управлять сложными цепочками поставок, выдерживают жесткие стандарты качества и разворачивают массовое производство. Их заводы - идеальные полигоны для тестирования гуманоидов говорится в публикации

В то же время, пишет РГ, компании столкнутся со сложностями при диверсификации, поскольку создание роботов в разы сложнее, чем автомобилей, и требует разработки ряда специфических сложных технологий.

Ранее китайский антропоморфный робот по имени "Молния" побил мировой рекорд в беге на 100 метров, преодолев дистанцию за 9,32 секунды. Этот результат превосходит не только достижения других роботов, но и человека.