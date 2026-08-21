Bosch планирует начать серийное производство гуманоидных роботов в 2027 году

Bosch начнет серийное производство гуманоидных роботов Bosch планирует начать серийное производство гуманоидных роботов в 2027 году

Москва21 авг Вести.Концерн Bosch в сотрудничестве с британским стартапом Humanoid планирует начать серийное производство гуманоидных роботов на заводе в Шварцвальде. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Концерн заявил, что после успешных практических испытаний в Бюле компания возьмет на себя производство роботов по заказу Humanoid.

Серийное производство гуманоидных роботов в Бюле должно начаться в августе 2027 года сообщил представитель Humanoid

Чтобы выйти на рынок гуманоидных роботов, в 2026 году компания заключила ряд соглашений о сотрудничестве с предприятиями в Европе и Китае.

По информации Humanoid, в Бюле будет производиться новое поколение роботов Gamma. Одним из первых покупателей станет производитель автокомпонентов Schaeffler. Также британский стартап планирует сдавать роботов в аренду для выполнения тяжелых задач в промышленном производстве и логистике.

По данным Humanoid, в 2027 году в Бюле планируется произвести несколько сотен гуманоидных роботов.