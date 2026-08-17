Москва17 авг Вести.Американская компания Foundation выступила с инициативой задействовать человекоподобных роботов Phantom для патрулирования южной границы США. Об этом в интервью телеканалу Fox News рассказал генеральный директор компании Санкает Патак.

Мы ведем переговоры практически со всеми государственными органами, отвечающими за национальную безопасность, такими как ВВС, ВМС, армия, министерство внутренней безопасности (МВБ) США. Мы продолжаем диалог, начинаем переговоры по контрактам и некоторым заявкам на их заключение сказал Патак

По словам главы Foundation, роботы Phantom способны самостоятельно перемещаться по пересеченной местности, отличать людей от других объектов, составлять карты и в целом вести наблюдение там, где это затруднительно для человека, беспилотников и камер. Патак подчеркнул, что задача компании - научить машины автономно выполнять разведывательные функции и информировать сотрудников органов безопасности о местах, где нарушения границы наиболее вероятны

Руководитель компании не исключил, что в дальнейшем роботов могут оснастить вооружением для операций на границе, если соответствующий запрос поступит от администрации США. При этом в министерстве внутренней безопасности США заявили Fox News, что каких-либо официальных договоренностей с компанией у ведомства пока нет.

Foundation Future Industries — американский робототехнический стартап из Сан-Франциско, основанный в 2024 году, который разрабатывает гуманоидных роботов для военных и промышленных целей. Главным стратегическим советником и одним из инвесторов компании является Эрик Трамп — сын президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что китайская компания China Kestrel Defense разработала систему для применения четвероногих роботов, оснащенных огнестрельным оружием, в боевых действиях или для борьбы с преступностью.