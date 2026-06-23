Москва23 июн Вести.Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заключил с бундесвером контракт стоимостью несколько сотен миллионов евро на производство 23 бронированных ремонтно-эвакуационных машин серии Bergepanzer 3 Büffel. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте концерна.

Новые БРЭМ должны восполнить потери немецкой армии: ранее Германия передала Украине 21 машину Bergepanzer 2 и две Bergepanzer 3.

Rheinmetall получил заказ от бундесвера на поставку в общей сложности 23 бронированных ремонтно-эвакуационных машин серии Bergepanzer 3 Büffel ... Стоимость заказа составляет несколько сотен миллионов евро. говорится в заявлении

В концерне уточнили, что производство было заблаговременно профинансировано самим Rheinmetall и уже началось. Первые поставки по контракту запланированы на декабрь 2027 года, последние - на июнь 2029 года.

Ранее сообщалось, что Rheinmetall совместно с британским производителем морских дронов Kraken наладил серийный выпуск беспилотных надводных аппаратов.