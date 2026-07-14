Rheinmetall начал поставки на Украину снарядов с завода в Унтерлюсе

Немецкий концерн Rheinmetall впервые поставил на Украину снаряды с нового завода Rheinmetall начал поставки на Украину снарядов с завода в Унтерлюсе

Москва14 июл Вести.Немецкий оборонный концерн Rheinmetall впервые отправил на Украину артиллерийские снаряды, произведенные на новом заводе в Унтерлюсе. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

Производственный комплекс был введен в эксплуатацию в августе 2025 года. Планировалось, что концерн сможет ежегодно отправлять на Украину от 100 до 200 тысяч боеприпасов только с помощью этих мощностей. Однако первые поставки состоялись только спустя год после открытия.

Rheinmetall впервые поставил Украине боеприпасы артиллерии из Унтерлюса. До этого поставки осуществлялись с других производственных точек Rheinmetall говорится в сообщении

Ранее стало известно, что Германия сможет поставить киевскому режиму обещанные ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot не раньше 2028 года.