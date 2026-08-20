Журова считает, что нет смысла устраивать совместные забеги роботов и людей Спортсменка Журова: нет смысла устраивать совместные забеги роботов и людей

Москва20 авг Вести.Организация совместных легкоатлетических забегов с участием роботов и людей не имеет смысла, считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Недавно китайская компания Unitree Robotics представила нового робота, превзошедшего мировой рекорд ямайского спринтера Усэйна Болта в беге на 100 м.

По утверждению компании, созданная модель робота развивает скорость до 12,66 м/с, а скорость Болта составила 12,42 м/с. Также утверждается, что машина способна прыгнуть на два метра в высоту.

В интервью ТАСС Светлана Журова заявила, что гонки устраивать незачем, так как человек однозначно проиграет машинам.

У тех нет травм, нет допинга, им не надо питаться. Человека еще ограничивает голова, сигналы мозга, потому что можно порвать связки, а у роботов таких ограничений нет считает спортсменка

По ее словам, еще какое-то время назад люди не верили, что искусственный интеллект будет создавать глубокий анализ, а сейчас он может "и песни писать, и музыку сочинять, и у человека он выигрывает в скорости".