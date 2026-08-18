Москва18 авг Вести.В Китае компания Unitree Robotics представила робота-легкоатлета, который, как утверждается, превзошел мирового рекордсмена, ямайца Усэйна Болта, по скорости в беге на 100 метров. Соответствующее сообщение разместила пресс-служба организации.

Создатели уверяют, что их модель достигает скорости 12,66 м/с, что на 0,24 м/с превышает рекордный показатель Усэйна Болта. Также робот, по их данным, способен совершать вертикальные прыжки на два метра.

Проект разрабатывался чуть больше трех месяцев рассказали в компании

Создатели уверены, что в ближайшие месяцы робота можно будет значительно обновить.

На опубликованном в соцсети Х видео запечатлено, как робот пробежал дистанцию, но упал, врезавшись в препятствие.

Компания-разработчик Unitree Robotics, созданная в 2016 году, изначально создавала четвероногих роботов для повседневных нужд. Однако в конце 2023 года она вышла на рынок с коммерческими гуманоидными моделями. Сейчас в портфеле бренда четыре основные серии человекоподобных роботов, каждая из которых ориентирована на свои задачи.

Ямайский легкоатлет Усэйн Болт установил несколько мировых рекордов. 16 августа 2009 года в финале чемпионата мира в Берлине он преодолел отрезок дистанции от 60 до 80 метров за 1,61 секунды, показав наивысшую среднюю скорость - 12,42 м/с.