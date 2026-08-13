Китайские инженеры разогнали поезд за 5 секунд до рекордных 800 километров в час

Рекорд пал: Китай разогнал поезд маглева до 800 километров в час за 5 секунд Китайские инженеры разогнали поезд за 5 секунд до рекордных 800 километров в час

Москва13 авг Вести.Очередной рекорд на экспериментальной трассе в Хубэе установили китайские инженеры. Они разогнали прототип новейшего поезда на магнитной подушке (маглев - сокращение от "магнитная левитация", Прим. ред.) до 800 километров в час.

Разгон вагона массой 1,1 тонны с нуля до максимальной скорости занял 5,3 секунды. За это время экспериментальный состав прошел двести метров, сообщает китайский телеканал CCTV Finance.

Это уже третий рекорд, установленный менее чем за полгода отмечают журналисты СМИ

С июня 2025 года экспериментаторы разгоняли тестовый поезд сначала до 650 километров в час за 7,1 секунды, а затем до скорости 700 километров в час, устанавливая рекорды.

Экспериментальный поезд маглев не имеет колес, стоящих на рельсах. Поезд приподнимается над путями при помощи магнитного поля. Это позволяет полностью устранить потери на трение.

Устойчивость аппарата на высоких скоростях требует, чтобы отклонения на трассе не превышали 0,5 миллиметра. Система управления экспериментальным составом удерживает позиционирование вагона с миллиметровой точностью.

В перспективе магнитную левитацию можно применять не только для поездов. Она может использоваться на безрельсовом промышленном транспорте или в лифтах на магнитной подушке. Также электромагнитная силовая установка может разгонять на взлете ракеты, снаряды или самолеты.

Японский магнитный поезд в 2015 году разогнался до скорости 590 километров в час. Разработчики прототипа трубы для поезда на магнитной подвеске из Пекинского транспортного университета (Цзяотун) считают, что поезда маглева смогут разгоняться до 2900 километров в час. В этом случае поездка, например, из Парижа в Москву продлится не больше часа.