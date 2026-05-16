Российские команды "КАМАЗ-мастер" и "URAL" прошли первый этап ралли в Китае Российская команда "КАМАЗ-мастер" дебютировала на международном ралли в Китае

Москва16 мая Вести.Российские команды "КАМАЗ-мастер" и "URAL MOTORSPORT" прошли первый этап международного ралли "Такла-Макан" в Китае. Пилот команды "КАМАЗ-мастер" Богдан Каримов в интервью ИС "Вести" рассказал об интересе китайских болельщиков к российским грузовикам.

Команда "КАМАЗ-мастер" дебютировала на международном ралли в Китае. Грузовики одной из самых титулованных команд в мире автоспорта собрали вокруг себя сотни зрителей.

Болельщиков из Китая было очень много, видно, что они такие грузовики не видели. Многие хотели сфотографироваться, много внимания было, было очень приятно поделился пилот команды Богдан Каримов

Участников было так много, что парад гонщиков длится почти четыре часа. От России также принимает участие команда "URAL MOTORSPORT". Разминочные по меркам ралли-марафонов 25 км первого этапа не все участники смогли пройти без поломок. Однако россияне проблем избежали.

В такой гонке мы участвуем впервые, очень много участников. У нас таких гонок в России пока нет, возможно, кворум будет расти когда-то. Мы в восторге рассказал пилот команды "URAL MOTORSPORT" Иван Королев

Впереди еще 13 сложнейших этапов ралли-марафона по горам и пустыне с песчаными дюнами размером с горы. "Таклам-Макан" – гонка, которую неспроста называют "Дакар Востока".