В Китае состоялся бой роботов по правилам смешанных единоборств

В Китае состоялся первый в мире бой роботов по правилам ММА В Китае состоялся бой роботов по правилам смешанных единоборств

Москва17 июл Вести.В Китае организовали первый в мире бой роботов по правилам смешанных единоборств (ММА). Об этом сообщил портал Yahoo Sports.

По информации журналистов, поединок состоялся в рамках соревнований по робототехнике Ultimate Robot Knock-out Legend.

Китайская компания EngineAI провела мероприятие, чтобы продемонстрировать своих полноразмерных человекоподобных роботов T800, способных вести рукопашный бой говорится в публикации

Всего в финальной части турнира приняли участие 32 команды. Призовой фонд составил около 1,48 миллиона долларов.

Ранее агентство Bloomberg писало, что лидерство Китая в разработке роботов-гуманоидов будет главной движущей силой доминирования Пекина в экономике.