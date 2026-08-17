Москва17 авг Вести.Американцы хотят, чтобы российские спортсмены вернулись на международную арену и конкурировали с Китаем. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

У меня есть подозрение, что все-таки американцы очень хотели бы [возвращения россиян на международные спортивные соревнования]… Им очень нужно, чтобы Россия забрала те медали, которые завоевал Китай [на Олимпийских играх] в Париже, потому что они показали одинаковый результат: 40 золотых медалей завоевала и Америка, и Китай в отсутствие России… А где у нас проходит следующая Олимпиада? В Америке. Они не могут проиграть китайцам в командном зачете. Поэтому им важно, чтобы мы с ними посоперничали считает Светлана Журова

По мнению министра спорта РФ и главы Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева, участие в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе будет историческим для наших спортсменов.

Это будут третьи Олимпийские игры в этом городе, но в двух предыдущих Россия не участвовала. В 1932 году — потому что СССР еще не был членом олимпийского движения. А в 1984 году Советский Союз бойкотировал игры в США.