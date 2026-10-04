Депутат Журова объяснила, зачем Госдуме нужны спортсмены Светлана Журова рассказала о нуждающейся в спортсменах Госдуме

Москва4 окт Вести.Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила о том, что нижняя палата Федерального собрания нуждается в спортсменах. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что в Госдуме есть представители разных профессий. Журова пояснила, что присутствие атлетов в Госдуме РФ необходимо для качественного законотворчества.

В Думе обсуждаются вопросы всех сфер жизни нашей страны, обсуждается большое количество законов, связанных со здоровым образом жизни, массовым и детским спортом. Без профессионального мнения здесь не обойтись заявила Журова

Депутат отметила, что в парламенте регулярно обсуждается и принимается колоссальное количество законов, напрямую связанных со здоровым образом жизни (ЗОЖ), детским, юношеским и массовым спортом. По ее мнению, без профессионального взгляда изнутри в этих вопросах просто "не обойтись".

Ранее вновь избранный председателем нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин заявил, что состав Государственной думы по итогам прошедших в сентябре выборов обновился на 41%.

Такие цифры он озвучил в ходе первого пленарного заседания Госдумы IX созыва, ка котором выбирают спикера, его заместителей, а также утверждают председателей всех 34 комитетов и четырех постоянных комиссий.