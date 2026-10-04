Журова объяснила, почему футболисты и хоккеисты избегают работы в политике

Журова высказалась о работе спортсменов в парламенте Журова объяснила, почему футболисты и хоккеисты избегают работы в политике

Москва4 окт Вести.Футболистам и хоккеистам с высокими доходами работа в парламенте может быть неинтересна из-за заработка, а также ограничений привычного образа жизни, считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Известные игроки, по ее мнению, могут найти занятия, которые оплачиваются лучше депутатской работы. Кроме того, переход в политику потребует перемен и от близких спортсменов. Журова отметила ограничения зарубежных поездок для депутатов и их семей.

Или как будет: жена поедет, дети поедут, а муж — нет, будет дома сидеть? привел ее слова "Матч ТВ"

Футболисты и хоккеисты, как заметила Журова, привыкли отдыхать за границей. Кроме того, у них может быть там недвижимость.