Москва15 окт Вести.Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в беседе с ИС "Вести" выразила непонимание относительно отказа Нидерландов в выдаче виз российским гимнасткам.

Она не исключила, что страны Евросоюза могут воспринять это как должное и продолжить отказывать в визах или вносить российских атлетов в отдельные списки.

Это, честно говоря, полный беспредел. Потому что получается, что любого сильного спортсмена, что на самом деле и происходит, сразу включают в какой-то список, и он угрожает якобы безопасности той или иной страны Евросоюза. Например, как произошло сейчас с нашими спортсменками-гимнастками, миниатюрными, прекрасными, красивыми девочками. Они, оказывается, каким-то странам Евросоюза угрожают. Я не знаю, каким образом они угрожают. То есть брутальные мужчины-гимнасты не угрожают, а девчонки угрожают возмутилась Журова

Визы не выдали олимпийским чемпионкам Виктории Листуновой и Ангелине Мельниковой, а также чемпионке Европы Анне Калмыковой.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября.