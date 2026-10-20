МИД РФ: Нидерланды пошли на шовинистические приемы для ослабления команды России

В МИД РФ прокомментировали недопуск российских гимнасток на ЧМ в Нидерландах МИД РФ: Нидерланды пошли на шовинистические приемы для ослабления команды России

Москва20 окт Вести.Отказ Нидерландов выдать визы на дни проведения чемпионата мира в Роттердаме наиболее способным российским гимнасткам является шовинистическим мошенническим приемом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На турнир не смогли попасть олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, а также чемпионка Европы Анна Калмыкова.

Скатиться до откровенно шовинистических мошеннических приемов, специально направленных на ослабление нашей команды, – это вполне отвечающий нынешнему моральному облику голландских властей поступок заявила Захарова

Она добавила, что министерство призывает все международные спортивные федерации учитывать при выборе площадок для соревнований неспособность Нидерландов обеспечить беспристрастное проведение турниров.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) не смог прокомментировать ситуацию с российскими гимнастками. Там отметили, что спортсменки получат альтернативную возможность пройти квалификацию для участия в Олимпийских играх.