Слуцкий возмутился причиной отказа в выдаче виз для российских гимнасток Слуцкий счел карикатурной причину отказа в выдаче виз для российских гимнасток

Москва14 окт Вести.Отказ Нидерландов выдать визы российским гимнасткам под предлогом "угрозы международным отношениям" выглядит карикатурно. Об этом журналистам издания Life.ru заявил член комитета по международным делам, лидер Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий.

Даже гимнастки - это страшная угроза. Мне кажется, что подобные смехотворные ремарки выглядят карикатурно даже для стран-соседей (Нидерландов) сказал Слуцкий

Парламентарий выразил надежду, что гимнастки не будут расстраиваться из-за отказа в выдаче виз и подчеркнул, что от этого они не перестают быть чемпионками.

Нидерланды не стали выдавать визы для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой из-за того, что спортсменок посчитали "угрозой международным отношениям". Об этом сообщили в Федерации гимнастики России.

По словам министра спорта Михаила Дегтярева, Олимпийский комитет России обратится в МОК и World Gymnastics с просьбой лишить чемпионат в Роттердаме статуса квалификационного к Олимпиаде.