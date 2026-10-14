Москва14 октВести.Отказ Нидерландов выдать визы российским гимнасткам под предлогом "угрозы международным отношениям" выглядит карикатурно. Об этом журналистам издания Life.ru заявил член комитета по международным делам, лидер Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий.
Даже гимнастки - это страшная угроза. Мне кажется, что подобные смехотворные ремарки выглядят карикатурно даже для стран-соседей (Нидерландов)сказал Слуцкий
Парламентарий выразил надежду, что гимнастки не будут расстраиваться из-за отказа в выдаче виз и подчеркнул, что от этого они не перестают быть чемпионками.
Нидерланды не стали выдавать визы для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой из-за того, что спортсменок посчитали "угрозой международным отношениям". Об этом сообщили в Федерации гимнастики России.
По словам министра спорта Михаила Дегтярева, Олимпийский комитет России обратится в МОК и World Gymnastics с просьбой лишить чемпионат в Роттердаме статуса квалификационного к Олимпиаде.