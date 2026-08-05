Москва5 авг Вести.Власти Китая ужесточают правила выезда и въезда в страну для граждан, новые правила опубликовал Госсовет КНР, пишет тайваньское издание Taipei Times.

Так, согласно обновленным правилам, выезжающие из Китая граждане должны будут предоставить "правдивые и законные" основания. Таможенники смогут задавать вопросы о целях поездок и проверять электронные данные на мобильных телефонах.

Прежде всего изменения направлены на ужесточение контроля за "оттоком талантов, информации, технологий и данных соцсетей". Также правилами предусматривается контроль над посредниками, организующими выезды за границу, связанные с обучением и иммиграцией.

Власти, включая региональные, будут иметь право запретить гражданам покидать страну на срок до трех лет, если выяснится, что они занимались какой-либо вредной для национальной безопасности или интересов страны деятельностью за границей. Нарушителей смогут привлекать к ответственности за угрозу промышленной или технологической безопасности КНР.

Новые правила вступят в силу с 15 сентября 2026 года.