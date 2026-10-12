Москва12 окт Вести.Министерство промышленности и информатизации КНР вместе с тремя другими ведомствами вынесло на общественное обсуждение проект новых правил для производителей автомобилей, один из пунктов которого — полный запрет дверных ручек, скрытых в кузове. Как передает Reuters со ссылкой на проект требований к безопасности транспортных средств, поводом стал риск блокировки дверей после аварии.

Такие ручки обычно не выдаются над поверхностью кузова, а выдвигаются только при необходимости. Их массово ставят прежде всего на электромобили — ради лучшей аэродинамики и более современного внешнего вида. Опасность в том, что работа большинства подобных механизмов завязана на электропривод: при тяжелом ДТП, поломке аккумулятора либо потере бортового питания ручки останутся утопленными в кузове. Тогда выбраться из салона самостоятельно людям будет труднее, а спасателям сложнее оперативно вскрыть двери и добраться до тех, кто внутри. Запрет в проекте касается только полностью скрытых ручек.

Помимо ручек, документ не допускает применения в машинах складывающихся и гибких дисплеев. Для части функций, от которых напрямую зависит безопасность, предлагается сохранить физические органы управления — кнопки и рычаги. В частности, автомобили, где фары, стеклоочистители или обогрев лобового стекла включаются виртуально, обяжут оставить физические переключатели; для аварийных функций также нужны четко обозначенные физические элементы. Отдельные новаторские решения потребуют дополнительных проверок на безопасность: по мнению авторов проекта, некоторые производители вывели новинки на рынок, не проведя достаточных испытаний, что увеличило риски для всех участников дорожного движения и окружающей среды.

Согласно предложению ведомства, с 1 января 2027 года компании, подающие заявки на одобрение моделей с инновационной конструкцией, будут обязаны представить расширенные технические параметры и материалы для проверки. Для моделей, одобренных ранее, дополнительные сведения нужно будет направить до 1 июля. Те автомобили, производители которых не уложатся в срок и потенциально угрожают безопасности, отзовут.

Кроме того, предлагается проверять надежность на дистанции не менее 30 тысяч километров и проводить более строгие экологические проверки. Производителей обяжут разбираться в случаях, связанных с безопасностью, если в них задействованы инновационные конструкторские решения, а также предоставлять данные и техническую помощь при полицейских расследованиях аварий.

Усилится и контроль за "автомобилями, разработанными в ускоренном режиме" — моделями, созданными в сжатые сроки с сокращенным объемом реальных испытаний. В документе указано, что ряд производителей делал ставку на имитационное тестирование вместо проверок в реальных условиях, а значительная часть испытаний шла виртуально.

Ранее сообщалось, что китайские регуляторы обязали 11 производителей электромобилей, включая Tesla и Xiaomi, провести отзывную кампанию из-за недостатков систем аварийного открывания дверей — она затронет порядка 3 млн машин.