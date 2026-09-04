Конгресс США призвали запретить китайские авто на американском рынке Автопроизводители призвали Конгресс США принять закон о запрете авто из Китая

Москва4 сен Вести.Alliance for Automotive Innovation обратился к Конгресс США с призывом до конца 2026 года принять закон, который навсегда запретил бы автомобили из Китая на американском рынке. Текст обращения опубликован на официальном сайте альянса автопроизводителей.

Глава альянса Джон Боззелла пишет, что китайские автопроизводители прямо сейчас буквально "заваливают весь мир своими субсидированными машинами". В США этого пока не случилось. Однако следует учитывать масштабы и срочность угрозы и принимать соответствующие меры.

Мы призываем вас принять закон о запрете китайских автомобилей, их программного и аппаратного обеспечения до конца этого года и сделать эту политику законом страны говорится в письме

Боззелла уточнил, что опасения вызывает в том числе способность новых транспортных средств собирать конфиденциальные данные об американских владельцах при помощи Bluetooth, Wi-Fi, сотовой и спутниковой связи. Также он считает, что введение запрета станет сигналом того, что США готовы дать достойные ответ на стратегию КНР по доминированию в мировом автомобилестроении.

Ранее сообщалось, что автосалоны китайских брендов занимают 64% российского рынка. Лидером по числу открытых площадок стал суббренд электромобилей и гибридов Deepal, принадлежащий компании Changan.