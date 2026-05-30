Mercedes-Benz может покинуть рынок США из-за антикитайского законопроекта

Москва30 мая Вести.Автомобили компании Mercedes-Benz могут уйти с американского рынка из-за законопроекта, который ограничивает деятельность китайских автомобильных компаний в Соединенных Штатах. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Отмечается, что американские законодатели стремятся предотвратить закрепление китайских автопроизводителей на рынке США.

Законопроект, направленный на блокирование деятельности автопроизводителей, связанных с Китаем, может привести к запрету в США на продажу новых автомобилей Mercedes-Benz говорится в материале

При этом, как подчеркивается, крупнейшим индивидуальным акционером Mercedes-Benz является государственная китайская автомобильная компания BAIC.

Ранее стало известно, что американские власти разрешили автопроизводителю Volvo Cars продолжить поставки автомобилей в США. Угроза остановки импорта в отношении Volvo появилась после принятия в Штатах закона, который запретит использование китайских технологий в автомобилях.