Автопроизводитель Volvo Cars получил разрешение на поставки автомобилей в США Власти США разрешили Volvo поставлять автомобили в страну

Москва27 мая Вести.Власти США разрешили автопроизводителю Volvo Cars продолжить поставки автомобилей в страну, сообщает компания.

Решение принято после обсуждений с Минторгом США. Америка является вторым по величине рынком для компании.

Угроза остановки импорта в отношении Volvo появилась после принятия в США закона, который запретит использование китайских технологий в автомобилях по соображениям безопасности. Крупнейшим владельцем Volvo Cars выступает китайская компания Geely.

По сведениям газеты Göteborgs-Posten, решение властей США стало невероятно важной новостью для всей Швеции, поскольку спасло рабочие места.

В 2025 году Volvo отметила 70-летие своего присутствия в США.