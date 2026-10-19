Москва19 окт Вести.Китайская Народная Республика с 18 ноября ужесточит правила экспорта беспилотных летательных аппаратов и связанной с ними продукции, сообщило на официальном сайте Министерство коммерции КНР.

По новым правилам, без специального разрешения будет запрещен вывоз из Китая БПЛА, способных находиться в воздухе от 30 минут до 3 часов и выполнять контролируемый полет за пределами прямой видимости оператора.

Также будет введен контроль над экспортном беспилотников с дальностью полета от 300 км и части БПЛА, которые оснащены или рассчитаны на установку устройств для распыления аэрозолей вместимостью более 80 л.

Кроме того, под экспортный контроль подпадут технологии автономного полета, управления, радиосвязи и помехоустойчивой спутниковой навигации.

В целях защиты национальной безопасности и интересов, с одобрения Государственного совета и Центрального военного совета принято решение оптимизировать и скорректировать меры экспортного контроля в отношении отдельных товаров, связанных с беспилотными летательными аппаратами говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что Китай ужесточит правила вывоза автомобилей за рубеж с 2027 года.