Бундесвер запретил немецким военным использовать китайские дроны и автомобили Bloomberg: бундесвер запретил китайские БПЛА и автомобили на военных базах

Москва11 ноя Вести.Бундесвер запретил немецким военным использовать в ходе учений китайские беспилотники, а также наложил запрет на въезд китайских автомобилей на базы. Причиной стала оценка немецкой контрразведки, которая выявила потенциальный сбор и распространение данных, пишет Bloomberg.

По данным агентства, риск шпионажа через сигналы, улавливаемые дронами и автомобилями, слишком велик. Расследование немецкой военной контрразведки (MAD) показало, что данные якобы могли уходить китайским разведывательным службам. Уточняется, что запрет затронет все дроны и автомобили китайских производителей с определенными высокотехнологичными камерами и датчиками.

Военные постепенно прекратят использование коммерческих беспилотников китайского производства, применяемых в учебных целях - таких, как стрельба по мишеням, - и любое развертывание серийных беспилотников будет подлежать оценке рисков говорится в материале

Как заявили в ведомстве, общего запрета на продукцию конкретной страны или производителя нет. Ограничения касаются объектов с современными датчиками - камерами, радарами и микрофонами. При этом военнослужащим не запрещено владеть автомобилями определенных стран или управлять ими, отмечается в материале.

Ранее внимание СМИ привлек роман генерального директора американской технологической компании Nvidia Дженсена Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой.