Axios: у главы Nvidia был роман с женщиной, подозреваемой в шпионаже

Глава Nvidia признался в супружеской измене после сообщений о китайском шпионе Axios: у главы Nvidia был роман с женщиной, подозреваемой в шпионаже

Москва9 ноя Вести.Глава американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг признался, что состоял в романтических отношениях с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу КНР. Об этом сообщает Axios со ссылкой на черновик электронного письма сотрудникам компании, которое оказалось в распоряжении портала.

Я должен извиниться перед своей семьей и перед всеми вами. Я изменил своей жене. Мои поступки причинили боль ей и нашим детям. Нет оправдания тому, что я сделал написал Хуанг

Глава Nvidia заявил, что принимает на себя всю ответственность за свои действия, и добавил, что не выполнил своих обязанностей перед сотрудниками, советом директоров и акционерами компании.

Совет директоров Nvidia, в свою очередь, объявил, что будет проведено независимое расследование этого происшествия.

Ранее стало известно, что разведка США заподозрила китайскую бизнес-руководителя Элис Хуанг, которая находилась в тесных взаимоотношениях с главой Nvidia, в шпионаже в пользу правительственных структур Китая.