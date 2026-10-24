Минюст США рассказал об арестованном фигуранте дела о передаче секретных данных Подрядчик ЦРУ арестован ФБР из-за публикации секретных данных на Substack

Москва24 окт Вести.Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) задержали подрядчика Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Иэна Бринксмана, ему вменяют передачу секретных сведений для последующей публикации в интернете. Об этом проинформировала пресс-служба американского Минюста.

Иан Бринксман, 42 года, округ Колумбия, был арестован после обыска по месту жительства и обвинен в незаконной передаче информации о национальной обороне говорится в сообщении на сайте ведомства

Директор ФБР Кэш Пател, комментируя ситуацию, заявил, что подозреваемый "нарушил присягу и передал секретную информацию в сфере обороны".

Защита американских секретов является приоритетом контрразведывательной деятельности ФБР. Любой, кто будет пойман на злоупотреблении своим положением в правительстве, ставя под угрозу нацбезопасность и подвергая риску наших отважных силовиков, поймет всю строгость закона добавил Пател

По данным Минюста, Бринксман с 2020 года числился сотрудником госструктуры и имел допуск к закрытой информации. Отмечается, что он был подрядчиком ЦРУ и оказывал услуги управлению.

В ведомстве заявили, что фигурант дела "вышел далеко за рамки служебных обязанностей, чтобы получить некоторые из самых строго охраняемых секретов страны, и передал их девушке".

Впоследствии она опубликовала на платформе Substack материалы, основанные на засекреченной информации, касающейся национальной обороны. В частности, по данным Минюста, она разместила в соцсетях сообщение: "Я также принимаю утечки (секретных данных – прим. ред.)".

Предположительно, речь может идти о журналистке Аиде Чавес, которая использует эту фразу, и ее издании Capital & Empire. Ранее Чавес работала в газетах, как The Hill и The Nation, а также в сетевом издании The Intercept.

5 октября женщина обнародовала материал, в котором ссылалась на данные ЦРУ. В статье утверждается, что Израиль может оказаться на грани гражданской войны, американская разведка опасается возникновения беспорядков и распада системы власти в Израиле в преддверии местных парламентских выборов.

14 октября президент США Дональд Трамп заявил, что допускает расстрел людей, ответственных за утечку секретной информации.