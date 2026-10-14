Гражданин Саудовской задержан по подозрению в установке прослушки в офисе OpenAI

Гражданин Саудовской Аравии задержан за установку прослушки в офисе OpenAI Гражданин Саудовской задержан по подозрению в установке прослушки в офисе OpenAI

Москва14 окт Вести.Сотрудник американской компании OpenAI, которого задержали по подозрению в установке прослушивающего устройства в офисе компании, является гражданином Саудовской Аравии, сообщает Минюст США.

Сотрудник OpenAI арестован по обвинению в использовании или попытке использования электронного, механического или иного устройства для перехвата устных разговоров. 35-летний гражданин Саудовской Аравии Абдель Рахман аль-Фаузан задержан 9 октября и впервые предстал 13 октября перед судом отмечает Минюст США

Офис, в котором нашли прослушивающее устройство, служил местом для обсуждения закрытых тем. В частности, участники встреч обсуждали стратегические решения, приоритеты OpenAI, возможности компании в области технологического развития, а также делились секретными техническими и коммерческими сведениями, в том числе данными о сотрудничестве с госорганами.

По данным Минюста США, аль-Фаузан принят на работу в OpenAI в июле 2025 года.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штраф в размере $250 тыс.

OpenAI обратилась в Федеральное бюро расследований (ФБР) после того, как в ее офисе нашли скрытое записывающее устройство.