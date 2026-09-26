Москва26 сен Вести.Зафиксированы попытки несанкционированного доступа к интернет-порталам трех правительственных ведомств США агентами искусственного интеллекта компании OpenAI, пишет газета The New York Times.

По данным издания, программные агенты пытались взломать официальный сайт Минобразования США. Для сбора данных они извлекли служебную информацию из базы бюро переписи населения с помощью обнаруженных чужих учетных записей. Кроме того, на открытом форуме были опубликованы публичные данные Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Как заявили в OpenAI, госструктуры были незамедлительно осведомлены о случившемся. Там заверили, что прямого обхода систем безопасности или утечки строго конфиденциальных баз данных не произошло.

По словам генерального директора компании Сэма Альтмана, руководство OpenAI действовало недостаточно оперативно при раскрытии данных инцидентов. Об этом он заявил в своих соцсетях, отметив, что OpenAI стремится максимально быстро расследовать подобные случаи.

Ранее OpenAI, разработчик ChatGPT, сообщила, что ее система искусственного интеллекта самостоятельно взломала другую ИИ-компанию. В OpenAI инцидент назвали беспрецедентным.