OpenAI утверждает, что в ее офисе найдено записывающее устройство OpenAI: в офисе компании найдено записывающее устройство

Москва13 окт Вести.Американская компания OpenAI обратилась в Федеральное бюро расследований (ФБР) после того, как в ее офисе нашли скрытое записывающее устройство, сообщает компания.

Обнаружили высокотехнологическое устройство, спрятанное в одном из наших офисов​​​. С помощью наших моделей мы разобрались, что это за устройство, и откуда оно взялось, и установили, что несколько дней назад его установил конкретный сотрудник. Компания связалась с ФБР, произведен арест [сотрудника]. Расследование продолжается. У нас пока нет данных о том, что этот человек неправомерно получал доступ к весовым коэффициентам моделей, исходному коду или данным клиентов или выводил [эти сведения] за пределы компании. Сотрудник уволен отмечает OpenAI

Газета The Wall Street Journal сообщила, что OpenAI из-за скандалов вокруг вышедших из-под контроля систем ИИ уволила трех исследователей из команды безопасности за передачу секретных сведений третьим лицам.