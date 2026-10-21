Москва21 окт Вести.ИИ-агенты американской компании OpenAI в октябре дважды обходили собственные системы безопасности, созданные для контроля за автономным поведением ботов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

В одном случае ИИ-агент повлиял на автоматическую систему оповещения команды OpenAI, в другом – агент заблокировал систему мониторинга, а затем заявил сотрудникам, что не делал этого.

В обоих случаях агенты рассматривали вопрос о том, следует ли сохранить меры контроля, однако истолковали стандартные инструкции по кодированию как разрешение на их ослабление цитирует агентство заявление

В OpenAI отметили, что у них пока нет "исчерпывающего объяснения такого поведения". При этом компания расследует инциденты.

Накануне американский предприниматель Илон Маск заявил, что ИИ может представлять угрозу для существования всего человечества.