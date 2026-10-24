OpenAI отключила ИИ-модели от интернета для предотвращения утечки данных

OpenAI обеспокоена возможной утечкой данных во время обучения ИИ OpenAI отключила ИИ-модели от интернета для предотвращения утечки данных

Москва24 окт Вести.OpenAI выявила уязвимости почти во всех сервисах, через которые ИИ-агенты могли выходить в интернет, и усилила сетевые ограничения для предотвращения несанкционированных действий моделей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По словам экспертов, ИИ-модели в процессе обучения могут совершать несовместимые действия с открытыми данными.

Учитывая нынешнее состояние исследований в области согласования моделей, систем мониторинга и безопасности интернет-инфраструктуры, мы считаем ответственным подходом обучение передовых моделей без доступа к интернету говорится в заявлении

В компании уточнили, что доступ в интернет помогает ИИ осваивать полезные навыки, но также дает неправильно настроенной модели возможность влиять на системы, находящиеся вне нашего контроля.

Ранее сообщалось, что ИИ-агенты американской компании OpenAI в октябре дважды обходили собственные системы безопасности, созданные для контроля за автономным поведением ботов.