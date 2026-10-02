Москва2 октВести.Американская корпорация OpenAI расторгла контракты с тремя сотрудниками, отвечавшими за безопасность технологий искусственного интеллекта (ИИ), сообщает агентство AFP.
Сотрудников обвинили в передаче секретных сведений сторонним экспертам, которые занимаются оценкой систем ИИ.
Все трое уволенных сотрудников высказывали в соцсетях опасения по поводу рисков бесконтрольного развития ИИ и призывали замедлить темпы разработок.
В частности, Томек Корбак выступал контактным лицом для независимой некоммерческой исследовательской организации METR, которая расследует случай, когда наработки OpenAI использовали для взлома платформы Hugging Face.
OpenAI, разработчик ChatGPT, сообщила в июле, что ее система ИИ самостоятельно взломала платформу Hugging Face. В OpenAI назвали этот случай беспримерным.