WSJ: OpenAI уволила троих специалистов по безопасности ИИ за утечку данных WSJ: OpenAI уволила троих разработчиков ИИ за утечку данных

Москва2 окт Вести.Американская корпорация OpenAI расторгла контракты с тремя сотрудниками, отвечавшими за безопасность технологий искусственного интеллекта (ИИ), сообщает агентство AFP.

Сотрудников обвинили в передаче секретных сведений сторонним экспертам, которые занимаются оценкой систем ИИ.

Все трое уволенных сотрудников высказывали в соцсетях опасения по поводу рисков бесконтрольного развития ИИ и призывали замедлить темпы разработок.

В частности, Томек Корбак выступал контактным лицом для независимой некоммерческой исследовательской организации METR, которая расследует случай, когда наработки OpenAI использовали для взлома платформы Hugging Face.

OpenAI, разработчик ChatGPT, сообщила в июле, что ее система ИИ самостоятельно взломала платформу Hugging Face. В OpenAI назвали этот случай беспримерным.