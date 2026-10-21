Маск: ИИ может угрожать существованию человечества Маск: ИИ может представлять угрозу для существования человечества

Москва21 окт Вести.Искусственный интеллект (ИИ) может представлять угрозу для существования всего человечества, заявил американский предприниматель Илон Маск в интервью биографу Уолтеру Айзексону.

Я думаю, есть некоторая вероятность того, что это может стать угрозой существованию [человечества]. Но я не могу сделать ничего, чтобы остановить это отметил Маск

При этом предприниматель поддержал идею замедления разработок в области ИИ.

Между тем основатель Microsoft Билл Гейтс сообщил, что ожидает значительного усиления угроз в области кибербезопасности в 2027 году на фоне стремительного развития ИИ. Именно кибератаки станут областью, где изменения проявятся наиболее резко, пояснил Гейтс.