Москва11 октВести.Основатель Microsoft Билл Гейтс ожидает серьезного обострения угроз в сфере кибербезопасности в 2027 году на фоне стремительного развития искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он сообщил в эфире телеканала CNN.
По мнению предпринимателя, именно кибератаки станут областью, где изменения проявятся наиболее резко.
Есть известная бизнес-модель, где угрозами требуют выкуп или создается сбой, который вносит изменения на фондовом рынкеобъяснил Гейтс
Он выразил мнение, что сочетание современных моделей ИИ, отсутствия достаточных ограничений и действий злоумышленников может привести к многочисленным непредвиденным последствиям.
При этом основатель Microsoft не относит потенциальный выход ИИ из-под контроля человека к насущным проблемам. По его оценке, для этого потребуется еще несколько лет.
Ранее Гейтс предрек череду событий в связи с развитием ИИ, которые могут привести к опасным последствиям.