Билл Гейтс заявил о рисках кибератак с применением ИИ Билл Гейтс предупредил о росте киберугроз из-за развития ИИ

Москва11 окт Вести.Основатель Microsoft Билл Гейтс ожидает серьезного обострения угроз в сфере кибербезопасности в 2027 году на фоне стремительного развития искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он сообщил в эфире телеканала CNN.

По мнению предпринимателя, именно кибератаки станут областью, где изменения проявятся наиболее резко.

Есть известная бизнес-модель, где угрозами требуют выкуп или создается сбой, который вносит изменения на фондовом рынке объяснил Гейтс

Он выразил мнение, что сочетание современных моделей ИИ, отсутствия достаточных ограничений и действий злоумышленников может привести к многочисленным непредвиденным последствиям.

При этом основатель Microsoft не относит потенциальный выход ИИ из-под контроля человека к насущным проблемам. По его оценке, для этого потребуется еще несколько лет.

Ранее Гейтс предрек череду событий в связи с развитием ИИ, которые могут привести к опасным последствиям.