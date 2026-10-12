Глава Microsoft сравнил требования к ИИ и стиральным машинам Президент Microsoft Брэд Смит призвал ужесточить регулирование ИИ

Москва12 окт Вести.Президент Microsoft Брэд Смит призвал сделать более строгим регулирование сферы технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает агентство Reuters.

Смит заявил, что сейчас к безопасности стиральных машин предъявляются более жесткие требования, чем к ИИ.

В настоящий момент на вашу стиральную машину распространяется больше правил безопасности, чем на ИИ отметил глава Microsoft

Он добавил, что необходимо ввести систему глобальных правил безопасности, чтобы разработчики ИИ в случае кибератаки со стороны моделей, вышедших из-под контроля, уведомляли об этом пострадавших.

Ранее IT-эксперт Владимир Зыков сравнил угрозу со стороны ИИ с последствиями вируса Petya. В 2017 году этот вирус поразил устройства во всем мире на Windows, затронув и Россию.