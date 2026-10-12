Москва12 октВести.Президент Microsoft Брэд Смит призвал сделать более строгим регулирование сферы технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает агентство Reuters.
Смит заявил, что сейчас к безопасности стиральных машин предъявляются более жесткие требования, чем к ИИ.
В настоящий момент на вашу стиральную машину распространяется больше правил безопасности, чем на ИИотметил глава Microsoft
Он добавил, что необходимо ввести систему глобальных правил безопасности, чтобы разработчики ИИ в случае кибератаки со стороны моделей, вышедших из-под контроля, уведомляли об этом пострадавших.
Ранее IT-эксперт Владимир Зыков сравнил угрозу со стороны ИИ с последствиями вируса Petya. В 2017 году этот вирус поразил устройства во всем мире на Windows, затронув и Россию.