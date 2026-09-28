Москва28 сенВести.Заявления об угрозах искусственного интеллекта (ИИ) могут быть связаны со сговором IT-компаний. Об этом ИС "Вести" рассказал главный разработчик сайта президента РФ Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер.
По его словам, все понимают, что это в значительной степени сговор.
Это связка крупнейших IT-компаний, которые сами у себя заказывают оборудование и сами продают эту технологию, нагнетают вокруг нее бесконечный хайпсчитает Артем Геллер
В какой-то момент, отметил эксперт, это был Илон Маск, пока он не сделал свой Grok, он больше об этом не говорит. Теперь Билл Гейтс из Microsoft, которая не показала значительных успехов, - он тоже переживает, что все будет не так, как бы ему хотелось. Поэтому крупные игроки хотят выработать правила.
Важно понимать, что все эти очень яркие вбросы про конец света, что роботы завтра захватят мир и вообще непонятно, что будет через год … все эти фразы повышают стоимость акцийзаявил он