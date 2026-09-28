IT-эксперт рассказал, с чем связаны заявления об угрозах ИИ IT-эксперт Геллер: заявления об угрозах ИИ связаны с интересами IT-компаний

Москва28 сен Вести.Заявления об угрозах искусственного интеллекта (ИИ) могут быть связаны со сговором IT-компаний. Об этом ИС "Вести" рассказал главный разработчик сайта президента РФ Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер.

По его словам, все понимают, что это в значительной степени сговор.

Это связка крупнейших IT-компаний, которые сами у себя заказывают оборудование и сами продают эту технологию, нагнетают вокруг нее бесконечный хайп считает Артем Геллер

В какой-то момент, отметил эксперт, это был Илон Маск, пока он не сделал свой Grok, он больше об этом не говорит. Теперь Билл Гейтс из Microsoft, которая не показала значительных успехов, - он тоже переживает, что все будет не так, как бы ему хотелось. Поэтому крупные игроки хотят выработать правила.