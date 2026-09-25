Эксперт объяснил, зачем в США распространяют страшилки об ИИ Эксперт Маслов: США запугивают Китай, чтобы повысить уровень сделки по чипам

Москва25 сен Вести.Представители высокотехнологичных компаний США намерено раскручивают идею о развитии технологий американского искусственного интеллекта, чтобы повысить цену сделки по продаже ИИ-чипов Китаю. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Маслов.

В Китае относятся к подобного рода новостям довольно критически, так как понимают, что человек должен управлять ИИ, а не наоборот – это разные государственные подходы, отметил Маслов.

США хотят в прямом смысле продать ряд микрочипов в Китай, в том числе и высоких технологических компаний, но причем продать подороже. Поэтому вот это раскручивание идеи, что, мол, мы настолько далеко ушли, что можем буквально обрушить мировую стабильность. Это было сделано для того, чтобы повысить уровень сделки объяснил эксперт

Ранее основатель компании Microsoft Билл Гейтс высказал мнение, что развитие ИИ может привести к событиям, которые повлекут за собой гибель миллиарда людей. По его словам, новые ИИ-инструменты являются самым мощным оружием в мире.